Gündem

Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları, dronla görüntülendi.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, kar yağışının ardından kış manzaraları sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek bölgede kar topu oynadı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

