Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,100.50
BTC/USDT
90,751.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yaklaşık 50 yıllık sigara alışkanlığını tedaviyle bıraktı

Kırklareli'nde yaşayan 67 yaşındaki Tuncay Katipoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle yaklaşık 50 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Özgün Tiran  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Yaklaşık 50 yıllık sigara alışkanlığını tedaviyle bıraktı Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleriyle aile hekimine başvuran Katipoğlu, hekimin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Burada görevli doktor Sermin Günay tarafından uygulanan ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulan Katipoğlu, yaklaşık 3 aydır sigara içmiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katipoğlu, AA muhabirine sigara kullanmaya gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıl sigara içtiğini dile getiren Katipoğlu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlattı.

Sigara kullanmayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya başladığını belirten Katipoğlu, merdivenleri yorulmadan çıkabildiğini, yemeklerden yeniden tat almaya başladığını ve gece uykularının düzene girdiğini ifade etti.

Sigara bırakmadan önce günlük yaşamda ciddi zorluklar yaşadığına işaret eden Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Sigara içtiğim dönemde sürekli öksürük vardı, gece yatakta rahat edemiyordum. Araç kullanırken öksürük geldiğinde nefesim kesiliyor, kendimi kötü hissediyordum. Bu durum beni çok etkiledi. Uzun yol araç kullanmaktan kaçınmaya başlamıştım. Yaşadığım bu sıkıntılar sigarayı bırakmamda etkili oldu."

"Kendimi çok daha iyi hissediyorum"

İlaç tedavisiyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulduğunu dile getiren Katipoğlu, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını vurguladı.

Artık rahat nefes aldığını belirten Katipoğlu, "Gece yatışlarım düzeldi. Önceden yatağa girdikten sonra öksürük başlıyordu, şimdi öyle bir sorunum kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

Sigara içtiği yıllar için pişmanlık duyduğunu dile getiren Katipoğlu, sigara içenleri gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

"Merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyorum"

Çevresindeki sigara kullanan arkadaşlarını da sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdiğini anlatan Katipoğlu, sigaranın hem maddi hem de sağlık açısından büyük zarar verdiğini ifade etti.

Katipoğlu, "Sigara içtiğim yıllarda vücudumu yıprattığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Nefes darlığı, yürürken ve merdiven çıkarken zorlanmalar yaşadım. Şu anda 3. katta oturuyorum ve merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyorum. Daha önce iki kat çıktığımda bile nefesim kesiliyordu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yaklaşık 50 yıllık sigara alışkanlığını tedaviyle bıraktı

Yaklaşık 50 yıllık sigara alışkanlığını tedaviyle bıraktı

Kırklareli'nde Balkan kültürünün simgesi Koleda etkinliği yağmura rağmen coşkuyla kutlandı

Kimya mühendisi genç sporcu kick boks müsabakalarına köyünde hazırlanıyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Trakya'dan 2025'te 2 milyar 254 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan 2025'te 2 milyar 254 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 10 Ocak'ta kutlanacak

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 10 Ocak'ta kutlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet