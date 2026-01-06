Trakya'dan 2025'te 2 milyar 254 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 2025 yılında 2 milyar 254 milyon 437 bin 480 dolarlık ihracat yapıldı.
Avrupa ve İstanbul'a yakınlığıyla deniz, demir ve kara yolu ulaşım imkanları sayesinde yatırımcıların ilgisini çeken Trakya'dan dış satım her yıl artış gösteriyor.
AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'dan 2025 yılında başta demir ve demir dışı metaller olmak üzere hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ile su ürünleri sektörlerinde ihracat yapıldı.
Bölge ticaretinin lokomotifi konumundaki Tekirdağ, dış satımda öne çıkan il oldu. Hızla gelişen sanayi yatırımları ve güçlü lojistik altyapısıyla Tekirdağ, hemen hemen tüm sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağladı.
Tekirdağ'dan 2025 yılında 2 milyar 5 milyon 542 bin 620 dolar, Kırklareli'nden 135 milyon 691 bin 980 dolar, Edirne'den ise 113 milyon 202 bin 880 dolarlık ihracat yapıldı.
Bölgenin ürün bazında en fazla ihracatına, demir ve demir dışı metaller sektöründe 533 milyon 385 bin 190 dolarla Tekirdağ imza attı.
Sektörel bazda ikinci sırada yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Kırklareli'nden 53 milyon 597 bin 100 dolar, Edirne'den 40 milyon 163 bin 700 dolarlık dış satım yapıldı.
Geçen yıl Tekirdağ ve Kırklareli en fazla ihracatı Almanya'ya, Edirne ise Bosna Hersek'e yaptı.