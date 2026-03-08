Türkiye, fındık ihracatından iki ayda 388 milyon doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, 2026'nın ilk iki ayında fındık ihracatından 388 milyon doları aşkın gelir elde etti.
Giresun
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Şubat 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.
Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.