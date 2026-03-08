Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
67,227.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Yaşam

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda ipek kozaları kadınların elinde sanat eserine dönüştü

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle "İpek Kozası El Ürünleri" atölye çalışması düzenlendi.

Şerife Çetin  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda ipek kozaları kadınların elinde sanat eserine dönüştü Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'deki başkonsolosluk binasında gerçekleştirilen atölye çalışmasında, El Sanatları ve Nakış Öğretmeni Nazan Hüveyda Şenkul, katılımcılara ipek kozasının işlenmesi ve el sanatlarında kullanımına ilişkin bilgiler aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadın katılımcılar, ipek kozalarını kullanarak kendi el emeği sanat ürünlerini ortaya çıkardı, yaka iğnesi yaptı.

Burada konuşan Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, Türkiye'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, kadınlara en erken seçimlere katılma hakkı veren ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Sevim, "Kadınlar diplomaside, uluslararası ilişkilerde çok önemli rollerde. Milli Mücadelemiz sırasında da kadınların oynadığı rolü biliyoruz." diye konuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan El Sanatları ve Nakış Öğretmeni Nazan Hüveyda Şenkul, Türkiye'den kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdiğini belirterek, "İpek kozasıyla çalışmak vücudun negatif elektriğini alıyor. Ortaya hemen, kısa sürede bir obje çıkıyor. Hem ekonomik katkı, hem ev dekorasyonu dahil birçok alanda kullanılıyor." bilgisini paylaştı.

Şenkul, meslek hayatında insan sevgisini temel aldığına işaret ederek, kadınlara kendi değerleri ve kıymetlerini bilmeleri gerektiğini her zaman telkin ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda ipek kozaları kadınların elinde sanat eserine dönüştü

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda ipek kozaları kadınların elinde sanat eserine dönüştü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Türkiye, fındık ihracatından iki ayda 388 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, fındık ihracatından iki ayda 388 milyon doları aşkın gelir sağladı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet