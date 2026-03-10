Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye ile Sudan ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.

