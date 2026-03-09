Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum." dedi.

09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken İsrail, sistematik saldırılarıyla Gazze halkını terörize etmeyi sürdürüyor.

İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir.

Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barış istemediğini göstermiştir.

Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.

Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.

Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

Geçen hafta ve bugün, ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir.

Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum.

Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür.

(Küresel gıda güvenliği) Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere BM kuruluşlarıyla yakın eş güdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif politika yürütüyoruz.

Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için aday gösterme kararı aldık."

