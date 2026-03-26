İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi, yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin 1 Ocak'tan itibaren yaptıkları çalışmalarda, etil ve metil alkol kullanarak sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 19 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 28 bin 168 litre etil ve metil alkol, 1845 şişe sahte içki ile damıtma sisteminde kullanılan 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 17'si hakkında adli işlem yapıldı.

