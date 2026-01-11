Dolar
Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
Gündem

Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı

Beylikdüzü'nde yağış nedeniyle 5 katlı binanın giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu su bastı.

Abdülkerim Güzel  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı

İstanbul

Yakuplu Mahallesi 136. Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu sağanak sonrası su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, apartmanda oturanları tedbiren tahliye etti.

Bina sakinlerinden Ali Temurtaş, su baskınının dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini, 14 saattir telefonla aramalarına rağmen yetkililerin gelmediğini söyledi.

Temurtaş, "Polis memurları geldiler sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir." diye konuştu.

