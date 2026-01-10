Kırklareli'nde Balkan kültürünün simgesi Koleda etkinliği yağmura rağmen coşkuyla kutlandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkan geleneği olan "Koleda" etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli
Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinlikte, gelenek gereği "korkutma" teması yaşatıldı.
Etkinliğe katılanlar, Kültür Park’ta kurulan stantlarda yüzlerini boyadı, bazı vatandaşlar maske takıp beyaz çarşaflar giydi.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan kortej yürüyüşü gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen bazı katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Etkinlik kapsamında bazı katılımcılar ev ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Geleneğe göre, korkutma amacıyla kapısı çalınan hanelerde katılımcılara kabak tatlısı ikram edildi.
Katılımcılardan Burcu Keskin, yağışa rağmen etkinliğin coşkuyla sürdüğünü belirterek, Koleda’nın Balkan kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Keskin, bu gecede her evde kabak tatlısı hazırlandığını ifade etti.
Süleyman Çiftçi ise Koleda geleneğinin yıllardır yaşatıldığını belirtti.
Etkinliğe yüzlerini boyayarak katıldıklarını anlatan Çiftçi, "Birlik ve beraberlik duygusunu yaşatıyoruz. Üç yıldır profesyonel makyaj yapıyorum. Beni gören korkuyor." dedi.
Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz ve siyah çarşaflar aldı.
Ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla Koleda Ateşi yakıldı.
Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.
Etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını ifade eden Çölgeçen, etkinliğe katılımın her geçen gün arttığını söyledi.
Çölgeçen, "Büyükmandıra'nın binlerce yıllık kültürel zenginliği yaşatan Koleda geleneğini, yeniden canlandırıyoruz. Bu geleneği kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Etkinliğimizde yüzlerini boyayan, maskeler takan gençlerimizle birlikte beldemizde sokakları bugün coşku ve eğlence ile dolacaktır. Kabak tatlılarımızı evlerimizde hazırlayarak komşularımızla paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Çisem Sünter ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çok eğlendiğini söyledi.