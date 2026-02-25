Dolar
Kültür, Dosya haber

Tikvenik

Balkanlardan Kırklareli mutfağına gelen lezzetlerden tikvenik böreği (tikfinik), yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.

Özgün Tiran  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Tikvenik Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kırklareli mutfağının eşsiz lezzetlerinden tikveniğe yer verildi.

Tatlı ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle hazırlanan börekte iç malzemesi olarak kış kabağı kullanılıyor. Balkan mirası olarak öne çıkan börek, damaklarda tatlı bir lezzet bırakıyor.

Tikvenik, Kırklareli mutfağını yakından tanımak isteyenlerin denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan şef Julide Başkur, tikveniğin Balkan mutfağından geldiğini söyledi.

Tikveniğin yapımını babaannesinden öğrendiğini dile getiren Başkur, böreği tadanların çok beğendiklerini kaydetti.

Tikvenik için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6-8 kişilik)

  • 1 orta boy kara kabak
  • 1 kilogram un
  • 4 yumurta
  • 1,5 kilogram süt
  • 100 gram margarin
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Sıvı yağ

Yapılışı

  1. Kabağın kabukları soyulup küp küp parçalar haline getirilip haşlanır.
  2. Haşlanan kabaklar elde sıkılarak suyu süzülür.
  3. İçine yumurta, eritilmiş margarin, süt, tuz ve şeker konulup püre haline getirilir.
  4. Un, tuz ve su ile hazırlanan hamur kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurulur.
  5. Hamur 15-20 dakika dinlendirildikten sonra ufak parçalar haline getirilir.
  6. Her parça tabak büyüklüğünde açılıp üstü sıvı yağ ile yağlanır.
  7. Üst üste beşerli olarak dizilen hamur 20 dakika dinlendirmeye bırakılır.
  8. Dinlenen hamurlar 5'şerli şekilde tepsi büyüklüğünde açılır.
  9. Açılan bu hamurlar tepsinin dışına taşacak şekilde konulur.
  10. Püre hamurun içerisine dökülüp kenarları pizza şeklinde içeriye doğru katlanır.
  11. Ardından börek fırında pişirilip servis edilir.
