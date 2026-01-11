Dolar
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı

İstanbul

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

