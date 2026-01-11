Dolar
Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
Gündem

Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Ali Derdiyok  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul

Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu.

Sürücü, yangına müdahale etmeye çalışırken alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

