Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İstanbul
Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu.
Sürücü, yangına müdahale etmeye çalışırken alevler aracı sardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
İstanbul Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 11, 2026
➜ Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu
➜ Sürücü, yangına müdahale etmeye… pic.twitter.com/XiRc5ozTor
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.