Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Ataköy Mahallesi'ndeki metro durağının bitişiğindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.