Gündem

Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Ensar Gökcegözog  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Veysel Ensar Gökcegözog/AA

İstanbul

Ataköy Mahallesi'ndeki metro durağının bitişiğindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.

