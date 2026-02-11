Dolar
Ekonomi

BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, yangına neden olabilecek marş sistemindeki teknik bir hata nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağıracak.

Bahattin Gönültaş  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

Berlin

BMW, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki teknik bir hata nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Almanya'da yaklaşık 28 bin 582 araç geri çağrılacak.

BMW, küresel olarak ne kadar aracın geri çağrılacağını ve geri çağırmanın maliyetlerine ilişkin açıklama yapmadı.

Bununla birlikte Alman basınında toplam geri çağrılacak araç sayısının yaklaşık 575 bin olduğu ileri sürüldü.

Konuya ilişkin BMW'den yapılan açıklamada, marş motoru otomatiğinde (selenoidinde) yüksek kullanım sonrası aşırı aşınma meydana gelebileceğinin tespit edildiği bildirildi. Bu kusurun aracın çalışmasını zorlaştırabileceği, hatta imkansız hale getirebileceği vurgulanan açıklamada, bunun da ötesinde marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya neden olabilecek bir kısa devre riski olduğu kaydedildi.

Şirket açıklamasında, "En kötü senaryoda, bu durum araç seyir halindeyken yangına yol açabilir. Sürüş sırasında veya araçtan inerken duman görülebilir veya kokusu alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olası bir riskin önüne geçilmesi amacıyla araç sahiplerine motor çalışır vaziyetteyken aracı gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Geri çağırma operasyonu, 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedanlar ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin çeşitli varyantlarını kapsıyor. Özellikle Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölesine sahip araçların risk altında olduğu, ayrıca onarım sırasında hatalı marş motoru takılan araçların da kapsama dahil edildiği bildirildi.

Alman üretici, Eylül 2025’te de Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapmıştı.

Önceki geri çağırmanın nedeni korozyona yol açan su sızıntısıyken, bu kez sorunun doğrudan parçadaki fiziksel aşınmadan kaynaklanması dikkati çekti. Bir önceki geri çağırmada, yangın riski motor kapalıyken de mevcutken, mevcut arızada riskin daha çok motor çalışırken ortaya çıkabileceği ifade edildi.

