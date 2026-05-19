Tekerlekli sandalyeye mahkum Filistinli nine, yetim kalan torunlarına bakmaya çalışıyor Filistinli Hitam Hüseyin Abdullah İsa, İsrail saldırısında hem bacaklarını hem de oğluyla gelinini kaybetmesinin ardından, yetim kalan iki küçük torununa tutunarak yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze’de 29 Ekim 2025’te düzenlenen saldırıda Filistinli aileye ait ev hedef alındı.

Saldırıda 58 yaşındaki Hitam İsa’nın oğlu ve gelini hayatını kaybederken, kendisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Hitam İsa, “Evimiz sabaha karşı saat dörtte bombalandı. O an hiçbir şey hissetmedim. Gözümü ancak hastanede, ameliyathanede açtım. Daha sonra iki bacağımın da kesildiğini öğrendim” dedi.

Saldırının ardından Hitam İsa, oğlu Muhammed ile gelinini de kaybederken, geriye kalan biri 5, diğeri 3 yaşında olan iki kız çocuğu torununun tek yakını ve bakımını üstlenen kişi oldu.

Ancak torunlardan Misk Muhammed Adnan İsa (5) da saldırıdan ağır yaralı kurtuldu. Küçük kızın vücudunun büyük bölümünde yanıklar ve kalıcı izler oluştu.

Torununun yaşadığı acıyı anlatırken gözyaşlarını tutamayan babaanne Hitam İsa, “Bütün vücudu yandı. İlk zamanlarda yürüyemiyordu. Uzun bir tedaviye ve estetik operasyonlara ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Misk’in fiziksel yaralarının yanı sıra psikolojik olarak da büyük travma yaşadığını belirten Hitam, “Tek isteğim Misk’in yeniden eski hayatına dönebilmesi. Çocukların onunla alay etmesinden, dış görünüşü nedeniyle onu incitmelerinden korkuyorum” diye konuştu.

Kendi sağlık durumuna rağmen torunlarına hem anne hem de nene olmaya çalıştığını söyleyen Hitam İsa, “Şu anda sadece tekerlekli sandalye ile hareket edebiliyorum ama onlar için güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü benden başka kimseleri yok.” dedi.

Kendisinin protez bacaklara kavuşup yeniden yürüyebilmenin en büyük hayali olduğunu dile getiren Filistinli babaanne, “Tek isteğim protez takılması ve Misk ile birlikte yurt dışında tedavi görebilmemiz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de sağlık koşullarının giderek ağırlaştığını belirten Hitam İsa, torununun tedavisinin ancak yurt dışında mümkün olabileceğini vurguladı.

“Misk’in estetik operasyonlara, fiziksel ve psikolojik tedaviye ihtiyacı var” diyen babaanne, “Tek umudum onun yeniden savaş öncesindeki hayatına dönebilmesi.” şeklinde konuştu.

Babaanne Hitam, “Gazze’de yaşam çok zor. Yaşadıklarımız ise daha da ağırdı. Buna rağmen umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz.” dedi.