İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Freiburg ile Aston Villa'nın taraftarları, Beşiktaş'ta futbolseverler için kurulan etkinlik alanında vakit geçirirken efsaneler karşılaşması da gerçekleştirildi.
Fatih Erel
19 Mayıs 2026•Güncelleme: 19 Mayıs 2026
Fotoğraf: Cemal Yurttaş / AA
İstanbul
Taraftarlar, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanında buluştu ve UEFA Avrupa Ligi kupası ile fotoğraf çektirdi.
Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşmasında eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman ve Fernando Llorente de forma giydi.
İstanbul, yarın İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı Tüpraş Stadı’nda, saat 22.00'de başlayacak.