Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Ekim 2023'ten bu yana milli takım formasını giymeyen 34 yaşındaki Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken, Chelsea forması giyen Joao Pedro ise deneyimli teknik adamın kadrosunda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçeli kaleci Ederson da milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı.

Brezilya, C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

Brezilya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)