UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak

Fatih Erel
15 Nisan 2026•Güncelleme: 15 Nisan 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde yarın oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)