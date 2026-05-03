Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi: Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Barış Göktürk, "Seçilmişlerin değil, profesyonellerin yönettiği bir futbol aklı kuracağız." dedi.

Kalamış'ta bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Göktürk ve listesinde yer alan isimler katıldı.

Seçim vaatleri arasında yer alan futbol icra kurulunun önemine değinen Göktürk, "Yerli veya yerliye yakın hoca konusunda ısrarcıyım. En az 5 beyaz yakalıdan oluşan bir futbol icra kuruluna ihtiyacımız var. Bu olmazsa sürdürülebilir olmayacak. Bir denge modelinin kurulması gerektiğine inanıyorum. Ayın 11'inde noterden imza kampanyasını başlatıyoruz. Gerekli imza süreci tamamlandıktan sonra 17 mayıs gibi tüm evraklarımızı Yüksek Divan Kuruluna teslim ederek adaylık sürecimizi resmileştirmiş olacağız. Bu süreç olduktan sonra o zaman adaylar ortaya çıkacak. Ben zaten eski başkanlarımızdan birine çağrı yaptım. Kadıköy'deki yerimizi muhafaza etmek zorundayız. Bu stadyumun elden geçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Loca gelirlerinin artması gerektiğini vurgulayan Göktürk, şöyle konuştu:

“Fenerbahçe'yi Kadıköy'den çıkarmak gibi yanlış bir düşünceye girmeyelim. Değerli bir arsayı terk etmiş oluruz. Fenerbahçe Kadıköy'de kalmalı. Stadın bulunduğu yerde kapasite artırılmalıdır. Seçilmişler futbolcu seçiyorlar zaten, neler yaptıklarını gördük. Futbol strateji direktörü, futbol ar-ge direktörü ve transfer koordinatörü koyacağız. Biz ayrılınca bu ekibin kurumsal hafızasının sürdürebildiğini göreceksiniz. Biz 2 yıl içinde Fenerbahçe'yi kesinlikle şampiyon yaparız. Bir tek sürdürülebilir dönemimiz var, 2001-2011 arası. Açın bakalım nasıl olmuş? Benim ekibimde o dönemden 2 kişi olacak.”

"Teknik direktör olarak kiminle çalışacağımızı biliyoruz"

Barış Göktürk, teknik direktörlük görevi için adaylarının hazır olduğunu söyledi.

Sandık ve yönetim kurullarının da hazır olduğunu anlatan Barış Göktürk, "Fenerbahçe'nin başkanlığı zordur, herkes kaldıramaz. Ben aylardır bunun hazırlığını yapıyorum. Alacağımız 2 santrforu da belirlemiş durumdayız. Teknik direktör olarak kiminle çalışacağımızı biliyoruz. Samandıra sorumlumuzu biliyoruz, idari menajerimizin kim olduğunu biliyoruz. Ne yapacağımız biliyoruz. Kadro mühendisliğinde biz hazıra yakınız. Tedesco'yu herkes sevdi, ben de sevdim yalan yok ama bir insanı sevdim diye Fenerbahçe'de teknik direktör olacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'yi anlayacak, şampiyon yapacak kapasitede görmüyordum. 24 saat içinde Devin Özek'i ve Tedesco'yu kovarım diye seçildikleri gün söyledim zaten." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin ciddi bir nakit akış problemi olduğunu aktaran Göktürk, kadro planlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"100 milyon kaynak gerekiyor, biz bunu sağlayacağız. Ekibimden 2 farklı rapor aldım. Her iki raporun örtüşen noktalarını kabul ettik. Bir raporda ilk 11'de oynayacak 8 kuvvetli oyuncumuz olduğu yazıyordu. Fenerbahçe'nin asıl problemi transfer yapmak olmayacak, oyuncu satmak olacak. 28 oyunculu bir kadro alsaydık, 5 transfer yapıp 5 oyuncu satacaktık. Bugün 17 futbolcu satmak zorundayız, en az 5 futbolcu almak zorundayız. Asıl problem futbolcu almak olmayacak, satmak olacak. Sınırsız kaynakla gelseniz bile bunu yapamıyorsunuz."

Barış Göktürk, göreve getirecekleri teknik direktörün asla bahane üretmeyeceğini ve sahada kalacağını belirterek, sarı-lacivertlilerin profesyonel akılla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Seçilmişlerin değil, profesyonellerin yönettiği bir futbol aklı kuracağız." ifadesini kullanan Göktürk, göreve gelmeleri halinde futbol yönetimini tamamen yeniden yapılandıracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim modelimizde futbol; başkanın, yöneticinin veya anlık kararların değil, profesyonel bir yapının kontrolünde olacak. Seçilmişlerin değil, işin uzmanlarının söz sahibi olduğu bir sistem kuracağız. Bu kapsamda oluşturulacak organizasyonda Futbol Strateji Direktörü, Futbol AR-GE Direktörü, Transfer Koordinatörü, Teknik Direktör, Scouting Ekibi, Veri Analiz Merkezi, Transfer Komisyonu yer alacak."

Barış Göktürk, transferi sistemin yapacağını dile getirerek, "Fenerbahçe'de transfer artık bir kişinin kararıyla yapılmayacak. Veri, analiz, scouting ve strateji birlikte çalışacak. Transferi başkan değil, sistem yapacak. Bu modelle birlikte kadro planlaması teknik direktörden bağımsız, uzun vadeli bir perspektifle yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yapının fiziksel olarak da ayrıştırılacağını belirten Göktürk, kulüp bünyesinde bağımsız bir futbol organizasyonu kurulacağını dile getirdi.

Hedefi sürdürülebilir başarı olarak tanımlayan Göktürk, "Samandıra'nın dışında bir futbol ofisi kuracağız. Burada profesyonel futbol icra kurulu, scouting ekibi ve veri analiz merkezi birlikte çalışacak. Tüm planlama bu merkezden yönetilecek. Futbol aklı olmadan yapılan harcamalar sizi bir yere götürmez. Doğru model kurulmadan başarı sürdürülebilir olmaz. Biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir Fenerbahçe istiyoruz. Güçlü başkan değil, güçlü sistem anlayışıyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

