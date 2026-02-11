Global Liderler Zirvesi 2026 iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
Global Liderler Zirvesi 2026, "Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla iş dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.
İstanbul
Zirvenin ilk gününde ekonomi, finans, liderlik, teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik başlıklarında özel oturumlar gerçekleştirildi. Zirveye ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda iş insanı, karar verici ve düşünce lideri katıldı.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ihracat vizyonu, küresel ticarette dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ekonominin köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, rekabetin artık yalnızca maliyetle değil, hız, verimlilik, teknoloji ve sürdürülebilirlikle şekillendiğini anlatan Gültepe, şöyle devam etti:
"Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi. Üretimden lojistiğe, tasarımdan pazarlanmaya, tedarik zincirinden satış sonrası hizmetlere kadar ekonomi ve ihracatın tüm aşamalarında oyunun kuralları değişiyor. Veriye dayalı karar verme, stok yönetimi, lojistik ve üretim proseslerinde yapay zeka kullanan firmalar hem maliyetini düşürüyor hem de hız ve esneklik kazanıyor."
Program kapsamında "sürdürülebilirlik" ve "sorumlu liderlik" alanında çalışmalarıyla tanınan John Elkington da konuşmacı olarak yer aldı. Elkington, etkinlikte, şirketlerin yalnızca finansal performanslarıyla değil, toplumsal ve çevresel etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Zirvede ayrıca çağdaş liderlik kuramlarıyla tanınan Oleg Konovalov da katılımcılarla bir araya geldi. Konovalov, liderliğin dönüşen dinamikleri ve kurum kültürünün stratejik önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
"Hepimiz kariyer yolculuğumuza bize değer yaratan liderleri severiz"
Global Liderler Zirvesi Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, haftanın hem bilgi paylaşımı hem de başarıların taçlandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Bu yıl 2. kez düzenlenen Global Liderler Zirvesi'nin 30'dan fazla ülkeden liderin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Ferik, zirvede uluslararası konuşmacıların sürdürülebilirlik ve liderlik başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapacağını aktardı.
Ferik, "Zirvenin bu yıl ki teması 'Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek' olarak belirlendi. Yapay zeka birçok sektörde başarıyı artırabilecek önemli bir unsur haline geldi ancak insanın yaratıcı gücü her zaman belirleyici olmaya devam edecek." dedi.
Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri ve etik boyutunun dünya genelinde tartışıldığını dile getiren Ferik, şu anda dünyadaki liderlerin de bu konuda "yapay zekaya olumlu bakanlar" ve "yapay zekayı olumsuz olarak değerlendirenler" olarak ikiye ayrıldığını söyledi.
Ferik, iş dünyasında, liderlerin gelecek vizyonuna yapay zekanın katkısı, etik değerlerle örtüşmesi ve hukuk boyutunun çok konuşulduğunu, tüm bu unsurları masaya yatırmak istediklerini kaydetti.
Ferik, Altın Lider Ödülleri'nin yalnızca finansal performansa değil, "ekiplerini geliştiren", "vizyon sahibi" ve "hizmetkar liderlik" anlayışını benimseyen isimlere verildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aslında hepimiz bizi besleyen, geleceğimizde kariyer yolculuğumuza bize değer yaratan liderleri severiz. Yani dolayısıyla sevdiğimiz lideri de desteklemek, oy vermek isteriz. Altın liderler de aslında tamamen sevilen, sayılan, kendilerinden sonra o şirkette derin bir iz bırakan liderler. Hepsinin başarılarını çok tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun diyorum."
Teknoloji bankacılığın rolünü değiştiriyor
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, zirvenin jeopolitik risklerin arttığı mevcut küresel düzende sürdürülebilirlik ve yapay zekanın nasıl fayda sağlayabileceğine ışık tuttuğunu belirtti.
Finans ve bankacılık sektöründe sürdürülebilirlikle yapay zekanın kesişim noktasının da zirvede ele alındığını kaydeden Tan, bankacılığın çalışma şeklinin yanında rolünün de değişim sürecinden geçtiği dönemde konunun gündeme getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Bankacılığın teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini aktaran Tan, şunları kaydetti:
"Yapay zekadaki algoritmalar birçok kararı artık çok net, hatasız şekilde vermemizi sağlıyor. Ama tabii sadece yapay zeka yeterli değil, şirketlerin liderlerinin, yöneticilerin de burada o muhakemeyi kullanıp bu alınan dataları doğru muhakemeyle doğru yerlere yönlendiriyor olması lazım. Önümüzdeki dönemde bu birleşkeyi iyi yöneten şirketlerin, iyi yöneten yöneticilerin de gelecekte fark yaratacaklarını düşünüyorum."
"Liderlik bugünü kurtarmakla ilgili değil"
Liderlik uzmanı Oleg Konovalov da liderliğin yaş ya da pozisyon seviyesiyle değil, daha çok bakış açısıyla ilgili olduğunu belirterek, güçlü liderliğin "kaosu doğru stratejilerle aşabilen bir zihniyet" olarak tanımlanabileceğini söyledi.
Liderliğin kaos ortamında paniği yaymak değil, insanlara net bir yön göstermek olduğunu ifade eden Konovalov, "Liderlik bugünü kurtarmakla ilgili değil, geleceğe doğru ilerlemekle ilgilidir. İnsanların gelişebileceği bir gelecek alanı inşa edebilme kapasitesidir." dedi.
Yapay zekanın ise liderlik kapasitesini açığa çıkaran bir unsur olduğunu dile getiren Konovalov, teknolojinin bir ayna işlevi gördüğünü kaydetti.
Yapay zekanın ise liderlik kapasitesini açığa çıkaran bir unsur olduğunu dile getiren Konovalov, teknolojinin bir ayna işlevi gördüğünü kaydetti.

Konovalov, "Eğer yapay zekaya net sorular sorarsanız net cevaplar alırsınız ancak lider kafa karışıklığı içindeyse, şüpheliyse, sonuç da aynı olacaktır. Bu durum teknolojik bir mesele değil, liderlik kapasitesi meselesidir. Aslında bu durum, liderliğin bugün ne kadar kırılgan bir dönemden geçtiğini de gösteriyor." dedi.