Dünya

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avustralya'da "felaket" seviyesinde yangın riski uyarısı

Avustralya'nın birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili oluyor, güneydeki Victoria eyaletinde yarın için yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarıldı.

Bekir Aydoğan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Sıcak hava dalgasının vurduğu Avustralya'da "felaket" seviyesinde yangın riski uyarısı

Ankara

 BBC'nin haberine göre yetkililer, ülkede Queensland eyaleti hariç tüm eyalet ve bölgelerde "şiddetli" ve "aşırı" seviyelerde sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Victoria'da yarın için yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarıldı ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyuruldu.

Eyalette yaklaşık 450 okul ve çocuk bakım merkezinin, artan yangın riski gerekçesiyle yarın geçici olarak kapatılacağı kaydedilirken Victoria ve New South Wales eyaletlerinde yangınlarla mücadele edildiği bildirildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Angus Hines, yarın hava sıcaklığının zirveye ulaşacağını belirterek, ülkenin güneyinin neredeyse tamamı için çok sıcak bir gün olacağına işaret etti.

Victoria'nın Melbourne kentinde dün hava sıcaklığının 6 yılın en yüksek seviyesi olan 41 dereceye, Adelaide kentinde de 43 dereceye ulaştığı bildirilmişti. Başkent Canberra'da da hava sıcaklığı 37 derece ölçülmüştü.

