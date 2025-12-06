Dolar
Gündem

Hukukçular Derneğince düzenlenen Hukuk Okulu'nun sekizincisi İstanbul'da başladı

Hukukçular Derneğince düzenlenen Hukuk Okulu'nun sekizincisi, Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde başladı.

Ümit Türk  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Hukukçular Derneğince düzenlenen Hukuk Okulu'nun sekizincisi İstanbul'da başladı Fotoğraf: Hukukçular Derneği

İstanbul

Dernek Başkanı Mehmet Melih Gülseren, açılışta yaptığı konuşmada, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un "Adalet, mülkün temeli, adaletin de temeli doğru inanç, doğru düşünme, erdem ve fazilettir." sözünün adaletin kalpte başlayıp ahlak ve düşünceyle derinleştiğini ifade ettiğini söyledi.

Gülseren, adaletin yalnızca kanun metinlerinde aranan bir hüküm olmadığını belirterek, "Adalet, kalpte başlar. Ahlakla şekillenir, düşünceyle derinleşir ve davranışlara sirayet ederek toplumu ayakta tutan en büyük güç haline gelir. Bu erdemi geleceğe taşıyacak olan yine siz gençlersiniz." dedi.

Derneğin yarım asrı aşkın süredir bu topraklarda adaleti, hakkı ve insan onurunu savunmayı görev değil nesiller boyunca taşınması gereken manevi emanet gördüğünü dile getiren Gülseren, dünyanın yapay zekadan dijital ekonomiye uzanan geniş bir dönüşüm yaşadığını anlattı.

"Bugün dünya üzerinde adaletin sesi çoğu zaman kısılıyor"

Gülseren, bu dönüşümün hukukçuların görev alanlarını da genişlettiğini, yeni sorumluluklarla yeniden yüzleştirdiğini belirterek, "Bugün dünya üzerinde adaletin sesi çoğu zaman kısılıyor. Mazlum coğrafyalarda belki hukukun kitabı açık ancak mahkemeler suskun. Deliller ise enkaz altında. Biz biliyoruz ki adalet, devletin temelini oluşturan en önemli unsurdur. Bu toprakların, bu milletin mirasında, mayasında adalet vardır. Bize düşen görev, bu büyük mirası 21. yüzyılın şartlarıyla yeniden ihya etmek, adalet kavramını çağın imkanlarıyla güçlendirmektir." diye konuştu.

Genç hukukçuların burada alacakları her bilgi, duyacağı her fikir, kuracakları her dostluğun gelecekte verecekleri kararların temelini oluşturacağına dikkati çeken Gülseren, rotalarını hakikat ve hakkaniyetin belirlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili ve eski Hukukçular Derneği Başkanı Cahit Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya'nın yanı sıra hukuk fakültelerinden öğrenciler ve genç avukatlar katıldı.

Hukuk Okulu yarın da devam edecek

Genç hukukçuların vizyonlarını genişleten ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan programın akademik bölümü, "Sermaye Piyasası Hukuku" oturumuyla başladı.

Programda "Bilişim Hukuku" ve "Spor Hukuku" oturumları da yapıldı.

Hukuk Okulu'nun yarın oturumlarla devam etmesi planlanıyor.

