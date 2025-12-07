Dolar
Gündem

İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Turgay Konuralp  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pikabın kontrolden çıkarak bir iş yerinin deposuna girmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bengisu Mahallesi Gazi Caddesi'nde seyreden Buse M. idaresindeki 35 ZOD 73 plakalı pikap, Türkocağı Sokağı'na dönerken, önce park halindeki motosiklete çarptı, ardından bir tüp bayisinin deposuna girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklette, iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Ayrıca kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde pikabın sokağa girerken park halindeki motosiklete çarpması, kaldırımda yürüyen bir yayanın kazadan son anda kurtulması, aracın tüp bayisinin deposuna girdiği anlar ve çevredeki vatandaşların olay yerine koşması yer alıyor.

