Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Şişli ve Üsküdar'da yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Erol Değirmenci, İrem Demir, Mustafa Mert Karaca  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Sürücülerin bu anları ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.

Öte yandan, aracın suda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuvvetli yağış aralıklarla etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken, sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.

Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağışın ardından oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı.

Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Çamlıca Kulesi'nin tepesi görünmez hale geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını baltayla kırdılar
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi

Benzer haberler

TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını baltayla kırdılar

TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını baltayla kırdılar

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Hukukçular Derneğince düzenlenen Hukuk Okulu'nun sekizincisi İstanbul'da başladı

Hukukçular Derneğince düzenlenen Hukuk Okulu'nun sekizincisi İstanbul'da başladı
Meteorolojiden yağmur, kar, fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden yağmur, kar, fırtına ve sağanak uyarısı
112'nin kahraman, fedakar ekipleri zamana karşı hayat kurtarıyor

112'nin kahraman, fedakar ekipleri zamana karşı hayat kurtarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet