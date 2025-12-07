İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Şişli ve Üsküdar'da yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve evleri su bastı.
İstanbul
İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.
Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.
Sürücülerin bu anları ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.
Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.
Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.
Öte yandan, aracın suda mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kuvvetli yağış aralıklarla etkili oluyor
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken, sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.
Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.
Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağışın ardından oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı.
Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Çamlıca Kulesi'nin tepesi görünmez hale geldi.
