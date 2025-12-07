Türkiye ve dünya gündemi
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programına katılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da temaslarına devam edecek.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor-Kasımpaşa ve Göztepe-Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.30/Kocaeli/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor, Boluspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor maçlarıyla sürecek.
(Iğdır/Bolu/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta mücadeleleri sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, derbi maçta Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN, Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko, Karşıyaka-Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor ve Esenler Erokspor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.
(Denizli/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, ÇİMSA ÇBK Mersin-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.
(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit-Zerenspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Aksaray/14.00/Ankara/İzmir/15.00/İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
