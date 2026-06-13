2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay'ı 4 golle mağlup etti

[1/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Sebastian Berhalter (14) ile Paraguaylı futbolcu Diego Gomez (8) mücadele etti. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[2/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. ABD takımının futbolcuları attıkları gol sonrasında sevinç yaşadı.

[3/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. ABD'li Weston McKennie ve Christian Pulisic, gol sevinci yaşadı.

[4/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Malik Tillman ile Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron mücadele etti.

[5/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Folarin Balogun rakipleriyle mücadele etti.

[6/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Sergino Dest rakibiyle mücadele etti.

[7/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Alex Freeman ile Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron mücadele etti.

[8/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Sergino Dest ile Paraguaylı futbolcu Junior Alonso mücadele etti.

[9/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Folarin Balogun ile Paraguaylı futbolcu Gustavo Gomez mücadele etti.

[10/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. ABD'li futbolcu Folarin Balogun, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[11/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Christian Pulisic (10) rakibiyle mücadele etti.

[12/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ABD'li futbolcu Christian Pulisic (10) de forma giydi.

[13/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. ABD'li futbolcu Folarin Balogun, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[14/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Paraguaylı Miguel Almiron (10), takım arkadaşlarıyla konuşma yaptı.

[15/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Weston Mckennie (8) rakibiyle mücadele etti.

[16/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Antonee Robinson (5) ile Paraguaylı futbolcu Juan Jose Caceres (4) mücadele etti.

[17/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Malik Tillman (17) ile Paraguaylı futbolcu Damian Bobadilla mücadele etti.

[18/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Chris Richards ile Paraguaylı futbolcu Antonio Sanabria mücadele etti.

[19/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Weston Mckennie ile Paraguaylı futbolcu Julio Enciso mücadele etti.

[20/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Sebastian Berhalter (14) ile Paraguaylı futbolcu Diego Gomez (8) mücadele etti.

[21/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Alex Freeman ile Paraguaylı futbolcu Julio Enciso mücadele etti.

[22/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Folarin Balogun ile Paraguaylı futbolcu Diego Gomez mücadele etti.

[23/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takım oyuncularıyla konuşma yaptı.

[24/24] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ve Paraguay takımları, ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda (SoFi Stadyumu) karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABD'li futbolcu Antonee Robinson (solda) ile Paraguaylı futbolcu Diego Gomez (sağda) mücadele etti.