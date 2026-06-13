A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçına hazır

Hilmi Sever
13 Haziran 2026•Güncelleme: 13 Haziran 2026
Killarney Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avustralya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Sakatlığı geçen Kenan Yıldız, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
Türkiye ile Avustralya arasındaki mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'daki BC Place'te oynanacak.