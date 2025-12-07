Dolar
Gündem

Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi

Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün devrildiği kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Erol Değirmenci  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde 34 HO 2867 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
