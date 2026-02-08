Dolar
Dünya

Hindistan'da panayırdaki eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki panayırda yer alan eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Şilan Turp  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Hindistan'da panayırdaki eğlence aracında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekran görüntüsü - NDTV

Ankara

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Haryana'daki panayır alanında bulunan salıncak benzeri eğlence aracının bir parçasının, üzerinde insanlar bulunduğu sırada koptuğunu bildirdi.

Yetkililer, salıncağın aniden yere savrulması sonucu bir polis memurunun hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dönmeye devam eden eğlence aracının yere düştüğü ve çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

