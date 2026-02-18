Büyükçekmece'de İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul
D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.