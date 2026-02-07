Dolar
Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Samsunspor karşılaşması sonrası Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

İstanbul'da ambulansın otomobille çarpışarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür, Cüneyt Sevindik  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan 34 HIU 621 plakalı ambulans ile 34 FDV 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla atması yer alıyor.

