logo
Gündem

İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması yaptı.

Mehmet Ali Derdiyok, Yasin Cingöz  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, polis helikopteri ile dedektör köpekler de destek verdi.

Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

