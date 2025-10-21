Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,264.10
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,432.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı.

Orhan Onur Gemici  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

Ankara

SGK'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Bakan Işıkhan: Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı 9 ayda 26,9 milyon ürün denetledi, 2,1 milyar lira ceza kesti

Reklam Kurulu, çocukları hedef alan reklamlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak

İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet