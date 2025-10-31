Dolar
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

Benzer haberler

