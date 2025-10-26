Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı
Japonya, H3 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme teslim edecek yeni insansız kargo uzay aracını gönderdi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın "HTV-X" isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Yeni enerji sistemiyle donatılan HTV-X, taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de taşıyabiliyor.
Uzay aracının 30 Ekim'de ISS'ye ulaşması, istasyona 6 ay boyunca bağlı kalması, ardından 3 ay test yapmak için yörüngede hareket etmesi bekleniyor.
Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) göre, HTV-X uzay aracı, selefi Kounotori'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla, yaklaşık 6 ton yük taşıyabiliyor.