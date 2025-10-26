Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,091.20
BTC/USDT
113,650.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Japonya, H3 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme teslim edecek yeni insansız kargo uzay aracını gönderdi.

Dilara Karataş  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın "HTV-X" isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni enerji sistemiyle donatılan HTV-X, taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de taşıyabiliyor.

Uzay aracının 30 Ekim'de ISS'ye ulaşması, istasyona 6 ay boyunca bağlı kalması, ardından 3 ay test yapmak için yörüngede hareket etmesi bekleniyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) göre, HTV-X uzay aracı, selefi Kounotori'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla, yaklaşık 6 ton yük taşıyabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Japonya'da iktidar partisi lideri Takaiçi Sanae, ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi

Japonya'nın "Demir Leydisi" kamu harcamalarıyla büyümeyi ve teknolojik rekabeti canlandırmayı planlıyor

ABD yönetimi, Japonya'nın Rusya'dan enerji alımına son vermesini istiyor

ABD yönetimi, Japonya'nın Rusya'dan enerji alımına son vermesini istiyor
Japonya, yeni başbakanını 21 Ekim'de mecliste belirlemeye hazırlanıyor

Japonya, yeni başbakanını 21 Ekim'de mecliste belirlemeye hazırlanıyor
Zayıf kişilerin, Kovid-19'u normal kilolulardan daha ağır geçirme riski taşıdığı belirlendi

Zayıf kişilerin, Kovid-19'u normal kilolulardan daha ağır geçirme riski taşıdığı belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet