Gündem

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı

Ankara

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin tüm detayların anlatıldığı videoyu paylaşarak, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları…" ifadesini kullandı.

Videoda, kampanya sürecinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
