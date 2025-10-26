Dolar
Gündem

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cankut Taşdan, Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Yerlikaya'dan vefat eden Tuğgeneral Akşit için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

