Dolar
43.98
Euro
51.07
Altın
5,273.53
ETH/USDT
1,955.10
BTC/USDT
66,606.00
BIST 100
13,175.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor

Konya'daki Kapu Camisi'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor.

Savaş Güler  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor Savaş Güler/AA

Konya

Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor.

Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İftara katılan vatandaşlardan Recep Kırımlı, AA muhabirine, ramazanın bereketini burada gördüklerini söyledi.

Ümmet İftarı'nın Konya'da gelenek haline geldiğine değinen Kırımlı, "Bu çevredeki esnaf arkadaşların desteğiyle iftar veriliyor. Biz de zaman buldukça, ramazanı camilerde değerlendirmek adına bu berekete ortak oluyoruz." dedi.

"Çok eski bir gelenek"

Vatandaşlardan Mustafa Koruyucu da zengin, fakir herkesin bu iftar sofrasında bir araya geldiğini dile getirdi.

İftara katılacak olanların ikindi vakti camiye gelmeye başladığını anlatan Koruyucu, "Burada bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar. İftardan sonra akşam namazını kılıp teravih namazını da bekleyenler oluyor. Çok eski bir gelenek. Dünyadaki bütün mescitler, Mescid-i Nebevi'nin bir kopyasından ibarettir. Burada gördüğünüz eylem, bütün mescitlerde dün vardı, bugün de sürdürülmeye devam ediyor." diye konuştu.

Camideki iftar sofralarının hazırlanmasına yardım eden gönüllülerden lise öğrencisi Mustafa Bulamaz ise iftardan yaklaşık 25 dakika önce camiye geldiğini söyledi.

Hazırlanan tabakları sofraya getirdiğini belirten Bulamaz, "İftarda simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyelikler dağıtılıyor. İftarını yapanlar akşam namazını da kılıp günü tamamlıyor. Biz iftarın ardından caminin süpürülmesine yardım ediyor, temizliğini yapıyoruz. Herkes buradaki iftardan yararlanabiliyor. O yüzden çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz
Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Kızılırmak'ın debisi yükselince tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Benzer haberler

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor

Mali'de iftarda sofralar iki kez kuruluyor, yemekler camide yeniyor

Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz

Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet