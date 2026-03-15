Gündem

İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 tıra düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği tespit edilen 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun tırlarla Türkiye’ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler tarafından izlenen tırların alıcılarla buluştuğu sırada polis ekiplerince Küçükçekmece'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.

Tırlarda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

