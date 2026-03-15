Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı

Tim, sıfırın altında 10 derecede gerçekleştirdiği eğitimde 28 santimetrelik buzu elektrikli testereyle kesip 12 metre derinlikteki gölete dalış yaptı.

Talha Koca  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Erzurum

Erzurum'da sualtı arama kurtarma (SAK) ekibi, 2 bin 100 metre rakımda bulunan donmuş gölette 28 santimetrelik buzu testereyle kesip yaptıkları dalış eğitiminde Türk bayrağı açtı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 personelden oluşan SAK timi, "Yıllık Eğitim Programı" kapsamında kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 100 metre rakımdaki Teke Deresi Göleti'nde buz altı dalış eğitimi yaptı.

Eğitim, timin profesyonelliğini artırmak ve zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu sağlamak hedefiyle, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ortamda gerçekleştirildi.

SAK timi, gerekli emniyet tedbirini alarak 28 santimetrelik buzu elektrikli testereyle kesip 12 metre derinlik ve 1 derece sıcaklıktaki gölete daldı.

Tim, zorlu coğrafi ve iklim şartlarında arama, kurtarma ve delil tespiti görevlerine hazırlığın güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimde su altında Türk bayrağı açtı.

