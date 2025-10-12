Dolar
Sağlık

Zayıf kişilerin, Kovid-19'u normal kilolulardan daha ağır geçirme riski taşıdığı belirlendi

Japonya'da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Kovid-19'u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Zayıf kişilerin, Kovid-19'u normal kilolulardan daha ağır geçirme riski taşıdığı belirlendi

Ankara

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020'den 2022'ye kadar Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi.

Kovid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

20 ila 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda risklerin daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki zayıf kişilerin, hastalığı ağır geçirme olasılığının normal kilolulara kıyasla 2,37 kat, ölüm riskinin ise 5,75 kat daha yüksek olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Kovid-19'u ağır semptomlarla geçirme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

