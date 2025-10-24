Dolar
41.94
Euro
48.83
Altın
4,099.26
ETH/USDT
3,938.40
BTC/USDT
110,790.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov basın toplantısı düzenliyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi

Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi.

Göksel Yıldırım  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.
Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan’a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 19 kişi tutuklandı
Hopa Belediye Başkanı Cihan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos balıkçı teknelerini batırdı
Emine Erdoğan: Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır

Benzer haberler

Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi

Türk savunma sanayisinden yeni balistik füze testi

STM'den milli vurucu İHA sistemi ALPAGU teslimatı

TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

NATO harekatı Türk yazılımıyla yönetildi

NATO harekatı Türk yazılımıyla yönetildi
Türk savunma sanayisi şirketleri SIDEC 2025'e katılacak

Türk savunma sanayisi şirketleri SIDEC 2025'e katılacak
Türkiye'nin ilk SİDA'sı MARLİN, mayın harbi yeteneği kazandı

Türkiye'nin ilk SİDA'sı MARLİN, mayın harbi yeteneği kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet