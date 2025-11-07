Dolar
42.21
Euro
48.97
Altın
4,000.51
ETH/USDT
3,368.00
BTC/USDT
101,996.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Savunma sanayisi

"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Silahlı insansız deniz aracı MARLİN 100 EW, elektronik harp yetenekleriyle donatılmış olarak SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

Ali Atar  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkısıyla hayata geçirilen MARLİN 100 EW'nin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLİN'in denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı, yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır. Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz 'Mavi Vatan'dır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir."

MARLİN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Benzer haberler

"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor

Türkiye'nin milli İHA'ları çekim merkezi oldu

MURAD AESA radarı: Türkiye radar teknolojisinde üst lige çıkıyor

MURAD AESA radarı: Türkiye radar teknolojisinde üst lige çıkıyor
Türkiye'nin tek kalemde en büyük zırhlı araç ihracatında yoğun mesai

Türkiye'nin tek kalemde en büyük zırhlı araç ihracatında yoğun mesai
ASELSAN'ın 9 aylık cirosu 90,9 milyar lira oldu

ASELSAN'ın 9 aylık cirosu 90,9 milyar lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet