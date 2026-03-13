Teknoloji, Savunma sanayisi

HÜRJET, Akdeniz'deki düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya'da gerçekleştirilen düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Ali Atar  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre HÜRJET, Akdeniz semalarında düşük irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya'da gerçekleştirilen test faaliyetlerinde iki ayrı prototip uçak görev aldı. Toplam 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde tamamladı. Yürütülen test süreci boyunca ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzayı daha da ileri taşıyor.

