Dolar
44.10
Euro
51.14
Altın
5,180.71
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,049.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım

HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor.

Firdevs Bulut Kartal  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım Fotoğraf: HAVELSAN

Ankara

Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tamamlandığında HAVELSAN'ın üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak tesis, şirketin yılda 30'dan fazla uçuş simülatörü üretmesine imkan sağlayacak. Aynı anda farklı üretim ve entegrasyon aşamalarında 16 simülatörün geliştirilmesi de mümkün olacak.

Ankara'daki mevcut altyapıyla birlikte değerlendirildiğinde, HAVELSAN'ın toplam kapasitesinin aynı anda geliştirme veya operasyon aşamasında bulunan 40 ticari ve askeri simülatöre ulaşması hedefleniyor.

Yeni yatırımın devreye girmesiyle HAVELSAN'ın Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük tam uçuş simülatörü üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve Türkiye'nin küresel uçuş simülasyonu ile havacılık eğitim pazarındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor.

Tesis aynı zamanda HAVELSAN'ın yeni nesil simülatör teknolojilerinin geliştirilmesine de altyapı sağlayacak. Bu kapsamda şirketin görüntü sistemleri ekibi tarafından geliştirilen STARVIEW-B kolimasyonlu görüntü sistemi, gelişmiş eğitim ortamlarında pilotların görsel gerçekçilik ve prosedür doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, simülatör alt sistemlerinde teknolojik bağımsızlığı artırmayı amaçlarken, şirketin STARLINE FSTD ürün ailesi kapsamında küresel ölçekte rekabet edebilen tam uçuş simülatörleri geliştirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

2027'de hizmete girecek

2027 yılında hizmete girmesi planlanan tesisin Ankara'da yüzlerce yüksek nitelikli mühendislik ve teknik istihdam oluşturması bekleniyor. Bu yatırımın Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojileri ekosistemine de katkı sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN son yıllarda simülatör üretim faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Şirket, Türk Hava Yolları, SunExpress ve IFTC gibi müşterilerle sivil havacılık sektörüne yönelik simülatör çözümleri sunuyor, ihracat başarılarına imza atıyor.

HAVELSAN ayrıca HÜRJET, HÜRKUŞ, KAAN ve GÖKBEY gibi milli havacılık projelerine de simülatör ve eğitim sistemleri alanında katkı sağlıyor.

Şirket, 40 yılı aşkın deneyimiyle farklı platformlara yönelik uçuş simülatörleri üretirken, mevcut sipariş portföyünün tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası kullanıcılar için 60’tan fazla askeri ve sivil platforma yönelik 400'ün üzerinde simülatör teslim etmiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım

Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım

ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'ın misillemeleri: Mühimmat üretimi, stok derinliği ve siyasi dayanıklılık testi

Türkiye’nin "dijital gözleri" kadın mühendislere emanet

GÖKBEY'e sivil sertifikasyon için geri sayım

GÖKBEY'e sivil sertifikasyon için geri sayım
Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosistemi için yeni üretim üssü

Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosistemi için yeni üretim üssü
Milli teknolojiler, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine renk katıyor

Milli teknolojiler, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine renk katıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet