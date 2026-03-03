Dolar
logo
Teknoloji, Ramazan 2026

Milli teknolojiler, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine renk katıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan sergi ve deneyim alanlarını ziyaret etti.

Firdevs Bulut Kartal  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Milli teknolojiler, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine renk katıyor

Ankara

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyareti sırasında çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı.

Etkinliklerin bu yıl çok daha kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildiğini belirten Haluk Görgün, ramazanın manevi atmosferinin kültür, sanat, bilim ve teknolojiyle birleştiğini ifade etti. Görgün, özellikle ailelerin ve çocukların gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Etkinlik alanlarında gençlerin savunma sanayisindeki başarı hikayelerini yerinde gözlemlediğini kaydeden Görgün, "Gençlerimiz, ASELSAN, TUSAŞ ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla oluşturulan alanlarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile tanışıyor. Simülatör deneyimleriyle teknolojiyi yakından hisseden evlatlarımızın merakı bilgiye, heyecanı ise hedefe dönüşüyor." dedi.

Görgün, temel amaçlarının gençlerin hem manevi değerlerini beslemeleri hem de Türkiye'nin teknolojik geleceğinde öncü olma şuurunu kazanmaları olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, tüm Ankaralıları ve çevre illerdeki vatandaşları ramazan ayı boyunca Külliye'deki bu anlamlı buluşmalara davet etti.

SSB Başkanı Görgün'ün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada da "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında KAAN Simülatörü ile Milli Muharip Uçak Deneyimi, Helikopter Simülasyon Alanı ile Uçuş Heyecanı, Mucitler Müzesi ile Bilim Tarihine Yolculuk, Ahşap Roket Yapım Atölyesi ile Tasarım ve Üretim Deneyimi, Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri Tanıtım Alanı, Paraşüt Simülatörü ile İnteraktif Deneyim gibi etkinliklerin tüm ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye ise www.kulliyederamazan.com adresinden ulaşılabilecek.

