Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Kültür, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi.

Buğrahan Ayhan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri bugün de çocukları ağırlamayı sürdürüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Siberay Müzikali" etkinliğinde, TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin karakterleri sahne aldı. Sahnede müzikal anlatımla birlikte çocuklara dijital dünyada dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgiler verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de "Cennetin Çocukları" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Dizide, "Baytar Ahmet" karakterini canlandıran Yurdaer Okur, "Aylak Adem" karakterini canlandıran Ali Gözüşirin, "Sezen" karakterini canlandıran Ecem Çalhan, "Topal Efe" karakterini canlandıran Emin Gürsoy, "Çapa" karakterini canlandıran Adem Türkyılmaz, "Pulluk" karakterini canlandıran Halil İbrahim Yılmaz ve "Nilüfer" karakterini canlandıran Yaren Ekim Bölük sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet