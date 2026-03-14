"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kuruluş Orhan" dizisi imza günü etkinliği, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile "Orhan Gazi" karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, "Asporça" karakterini canlandıran Alina Boz, "Nilüfer" karakterini canlandıran Mahassine Merabet, "Flavius" karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, "Cerkutay" karakterini canlandıran Özcan Çağrı Şensoy ve "Demirhan"ı canlandıran Mustafa Üstündağ'ın katılımıyla gerçekleşti.
İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.
"Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, geleneksel gölge oyununun karakterleri Hacivat ile Karagöz sahneye taşındı.
Gösteride, ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla izleyiciye sunuldu.
Öte yandan, çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında vakit geçirdi.