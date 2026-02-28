"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Etkinlikler kapsamında bugün "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.
Dizide, Sultan Mehmed karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu, Vlad Tepeş Drakula karakterini canlandıran Ertan Saban, Gülşah Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır, Malkoçoğlu Bali Bey karakterini canlandıran Kenan Çoban, Veli Mahmud Paşa karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Çiçek Hatun karakterini canlandıran Merve Üçer, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.