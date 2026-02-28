Dolar
logo
Kültür, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Etkinlikler kapsamında bugün "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Dizide, Sultan Mehmed karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu, Vlad Tepeş Drakula karakterini canlandıran Ertan Saban, Gülşah Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır, Malkoçoğlu Bali Bey karakterini canlandıran Kenan Çoban, Veli Mahmud Paşa karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Çiçek Hatun karakterini canlandıran Merve Üçer, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

